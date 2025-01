Nesse caso, Daniela Santanchè poderia renunciar: rumores sobre a pitonisa

Salvatore dama 26 de janeiro de 2025

Daniela Santanchez Não muda de linha. O falso procedimento no orçamento não tem implicações políticas e não afecta a sua actividade governamental. É por isso que ele não considera a demissão necessária. Aquele que estava com cobiça disparou, sim. E nesse caso, se fosse a tribunal, isso faria as decisões corretas. Ontem o Ministro do Turismo esteve em Verona para a inauguração da Motor Bike Expo. Paralelamente, ela voltou a falar sobre seu caso pessoal. O que, em última análise, tem implicações para todo o governo. Na quinta-feira, à margem de um Conselho de Ministros Lampo, dizem que houve uma reunião com o primeiro-ministro. Não resolvido neste momento. Os partidos da maioria, principalmente irmãos de Itália, continuam a ter uma abordagem garantida a Santanchè e ninguém, pelo menos oficialmente, pede a demissão.

A hipótese de mudança de funcionamento também é rejeitada. De Lúcio Malan nomeado para o turismo e em seu lugar o ministro que governa os senadores melônios. E agora, na ausência de acelerações nas próximas horas, ele esperava em 29 de janeiro. Data importante, pois a cassação decidirá sobre a competência do procedimento de fraude do Inps sobre o caso covid. O processo irá para Roma ou ficará em Milão? No segundo caso, os tempos de uma possível nova acusação seriam mais curtos. Mas entretanto, Daniela é o ponto: “Sempre disse que na questão do despedimento compreendo as implicações políticas e certamente o teria feito, se tivesse sido adiado para o julgamento, que não é para já, um Afaste-se”, explica o ministro e reitera a intenção de permanecer no seu lugar. Além disso, indica: “Ninguém me perguntou” e as relações com o primeiro-ministro Meloni “vão como sempre”.





Preocupado? Não. “Eu sou absolutamente quietoConfidente, acredito nos magistrados, nos defendemos nos julgamentos, não somos defendidos nos jornais e sou alguém que nunca negociarei. Vou até o fim ». O dono do turismo confirma os seus próximos compromissos, a começar pelo de Gedda, na aldeia de Itália, para a etapa do passeio pela Nave Américo Vespúcio, onde Meloni não cruzará (que chegará hoje). “Entendo que há uma pilorie, um ataque, nem sei como chamar, uma raiva desta coisa”, continua: “Entendo que a oposição não tem temas”, mas “Ninguém me deixa saltar no céu”.

O presidente do Senado também interveio no caso ontem Ignácio la Russa: “Acredito que “Daniela Santanchè” ainda está em fase de avaliação, acho que ele está avaliando e vai avaliar o que fazer bem”. A segunda cobrança do Estado não chega perto de um cenário, mas se limita a relembrar as declarações do ministro, que são “bastante claras”. Santanchè “ele disse que não renunciou? Não, ela diz: “Nunca disse que estou renunciando pela falsificação do orçamento, sempre disse que renunciaria se houvesse uma acusação” sobre a questão da Covid – demitido.

A Forza Italia continua a manter uma posição garantida: «Sempre fui a favor de que até ser condenado é inocente. Depois o resto é escolha do ministro”, interrompe o ministro das Relações Exteriores Antonio Tajani. A oposição ataca: “Não entendemos por que Meloni Daniela Santanchè quer renunciar, adiada no julgamento, e não queremos renunciar ao Delmastro que está sendo julgado”, questiona a senadora Renziana Raffaella Paita.