NESTE Dia dos Namorados, dizer ‘eu te amo’ pode prejudicar os bolsos dos cidadãos americanos à medida que a era Trump toma forma | Notícias do mundo

À medida que o Dia dos Namorados se aproxima, uma guerra tarifária entre a Colômbia e os Estados Unidos ameaça aumentar o preço das flores frescas, o que poderá prejudicar os orçamentos dos românticos americanos. A Colômbia, o maior fornecedor de flores frescas aos Estados Unidos, aumentou as tarifas de importação de produtos americanos em retaliação às medidas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

A disputa aumentou no domingo, quando o presidente Trump anunciou tarifas, restrições de vistos e outras ações retaliatórias contra a Colômbia. O anúncio foi feito depois de o presidente colombiano, Gustavo Petro, ter recusado permitir que dois voos transportando migrantes deportados pousassem no seu país. Trump, em sua plataforma de mídia social Truth Social, afirmou que a decisão do governo colombiano “colocava em perigo” a segurança nacional dos Estados Unidos.

Em resposta, o Presidente Petro exigiu que os EUA estabelecessem protocolos para tratar os migrantes com “dignidade” antes de aceitar voos de deportação. Horas mais tarde, a Petro ordenou um aumento acentuado nas tarifas de importação de produtos americanos, preparando o terreno para um conflito comercial total.

Faltando apenas algumas semanas para o Dia dos Namorados, o momento da disputa comercial é especialmente significativo. A Colômbia representa mais de 70% das importações de flores para os Estados Unidos, incluindo rosas e cravos, elementos básicos do feriado. Especialistas do setor alertam que os consumidores americanos poderão ver um aumento acentuado nos preços das flores devido à interrupção das cadeias de abastecimento e ao aumento das tarifas.

À medida que as tensões aumentam, há receios de que as consequências económicas possam estender-se para além das flores. A Colômbia é um parceiro comercial fundamental dos Estados Unidos e esta guerra tarifária poderá afectar indústrias que vão desde a agricultura à indústria transformadora.

Por enquanto, os casais que quiserem dizer “eu te amo” com um buquê podem ter que se preparar para preços mais altos ou encontrar novas maneiras de expressar seu afeto em meio às consequências do confronto Trump-Petro.