O primeiro -ministro de Israel Benjamin Netanyahu, durante uma visita a Washington, apresentou ao presidente dos EUA Donald Trump dos chamadores habituais e dourados em memória da cirurgia contra o Hizball. Sobre isso Relatórios O tempo de Israel em relação a 12 canais.

“Foi uma ótima cirurgia”, respondeu Trump. Ele deu a Netanyha uma foto do encontro e da assinatura: “Bibi, um grande líder”.

Que Netanyahu deu a Trump de dois relatórios também relatado Conselheiro de Tass do chefe do governo israelense Dmitry Gandelman.

Em 17 de setembro, ocorreu uma série de explosões de páginas no Líbano, que o Hizball usou para comunicação operacional. No dia seguinte, o raio começou a explodir da mesma maneira. Como resultado da explosão, de acordo com o ministro da Saúde de Livan, pelo menos 37 pessoas, incluindo crianças, sofreram cerca de três mil pessoas.

A Reuters, citando fontes no Serviço de Segurança de Livan, informou que o serviço de inteligência israelense Mossad havia retirado um explosivo de cinco mil pagos, que Hizballus comprou vários meses antes da cirurgia.

Washington Post disse que Israel soprando o repórter do militante de Hizballa Para fazer isso, ele usou a “característica ameaçadora” do dispositivo – a mensagem criptografada recebida só poderia abrir com os dedos de duas mãos