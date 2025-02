Netanyahu afirma que as declarações de triunfo levaram à libertação dos cativos israelenses

Primeiro Ministro Israel Benjamin Netanyahu disse no sábado que o lançamento de três outros cativos israelenses em Gaza foi possível graças a Donald TrumpDeclarações “claras e diretas”.

Centenas de palestinos foram libertados das prisões israelenses após o lançamento do Cativos israelenses Sob o tratamento entre Israel e Hamas.

Em um comunicado, o escritório de Netanyahu disse que o Hamas tentou violar o acordo de Alto El Fuego, “criando uma falsa crise com acusações sem fundamento”.

“Estamos trabalhando na íntegra coordenação Com os Estados Unidos para garantir o rápido retorno de todos os reféns, tanto os vivos quanto os caídos, e estão totalmente preparados para os próximos passos, em todos os aspectos “, acrescentou.

Segundo o Hamas, a retomada do sexto Troca de prisioneiros Segui as garantias dos mediadores para garantir que Israel adere aos termos do alto incêndio que estava assustado em 19 de janeiro. Anteriormente, o grupo palestino havia atrasado a libertação ao citar violações israelenses do acordo.

Ministro da Defesa de Israel Israel Katz Ele também agradeceu a Trump por “sua posição firme em apoio a Israel”.

A trégua parou a guerra genocida em Israel, que matou mais de 48.000 palestinos, a maioria de mulheres e crianças, desde 7 de outubro de 2023 e deixou o enclave em ruínas.