Netanyahu atrasa o envio de negociadores ao Catar antes da reunião de Trump

Primeiro Ministro Israel Benjamin Netanyahu Ele decidiu não enviar uma equipe de negociação para o Catar para falar na segunda fase de um alto contrato de incêndio até depois de se encontrar com o presidente dos EUA, Donald Trump, de acordo com um relatório da mídia da Walla News.

O relatório disse que Netanyahu prefere atrasar qualquer Ação Até depois de seu encontro com Trump, citando uma fonte israelense não identificada. Netanyahu começará uma visita aos Estados Unidos no domingo.

A decisão ocorre quando as negociações na segunda fase do negócio Pronto para começar na segunda -feira.

Israel não reagiu publicamente aos relatórios.

Além disso, Netanyahu cancelou uma reunião planejada com o chefe de Mossad David BarneaShin Bet, chefe Ronen Bar e outros negociadores superiores, enviando seu secretário militar, Roman Gofman, para informá -los do atraso.

Dizem também que o líder israelense está considerando nomear o Ministro de Assuntos Estratégicos Ron Dermer Como chefe da equipe, argumentando que as conversas são mais diplomáticas do que centradas na segurança, informou o The Times of Israel News Outlet.

O alto acordo de incêndio e a troca de prisioneiros entre o Hamas e Israel, que entraram em vigor em 19 de janeiro, resultaram na libertação de 583 prisioneiros palestinos, 13 israelenses e cinco nacionais tailandeses. A primeira fase do acordo visa libertar mais de 1.900 prisioneiros palestinos e 33 cativos israelenses em 42 dias.

Israel anunciou que as conversas sobre a segunda fase de Alto El Fuego e o acordo de troca de prisioneiros começariam em 3 de fevereiro em Washington, DC.