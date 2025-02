Netanyahu começará as conversas na segunda fase da trégua de Gaza

Primeiro Ministro Israel Benjamin Netanyahu As conversas começarão em uma segunda fase para o incêndio do Alto Gaza em Washington na segunda -feira, seu escritório disse que horas após o final da quarta troca de trégua de prisioneiros.

Netanyahu conversou com o enviado do Oriente Médio do Presidente dos Estados Unidos Steve Witkoff no domingo e concordou que as negociações “começariam quando se encontrariam em Washington”.

Uma data para conversas formais envolvendo mediadores e delegações do Hamas e Israel não foi estabelecida, com a primeira fase de 42 dias a terminar no próximo mês.

O escritório de Netanyahu disse que Witkoff conversaria com o Catar e o Egito, os principais mediadores, antes de discutir com o primeiro -ministro israelense “passos para promover as negociações, incluindo as datas das delegações para deixar as conversas”.

A segunda fase deve cobrir o lançamento dos cativos restantes e incluir discussões sobre um objetivo mais permanente para a guerra, algo que vários membros do governo de Netanyahu se opõem.

– reféns, prisioneiros liberados –

Como parte da primeira fase, o Hamas divulgou três reféns israelenses no sábado em troca de mais de 180 prisioneiros palestinos libertados da custódia israelense.

Os reféns de Kalderón e Yarden Bibas foram desfile no palco pelos combatentes do Hamas antes de serem entregues na Cruz Vermelha na cidade de Khan Yunis, no sul de Gaza. Keith Siegel, Israelí, USraelí foi lançado em uma cerimônia semelhante no porto da cidade de Gaza, no norte.

O exército israelense confirmou que os três estavam de volta a Israel.

O grupo de campanha israelense do Fórum de Famílias e Famílias Miss Hages aclamou seu lançamento como “um raio de luz no escuro”.

“Espero que este seja um sinal do renascimento do povo de Israel, não apenas para oferecer, não apenas dos reféns”, disse Kalderon Shemi tio à AFP, superado pela emoção.

Mais tarde, um ônibus transportado para os prisioneiros palestinos foi recebido por uma multidão alegre na cidade de Ramallah, da cidade de Ramallah, enquanto outros três ônibus foram cumpridos por centenas de apoiadores em Khan Yunis.

“Preciso de uma grande compostura para me controlar, para estabilizar meus nervos, para absorver esse momento avassalador”, disse um prisioneiro liberado, Atdelghani, enquanto me preparava para encontrar seus filhos gêmeos de 10 anos pela primeira vez.

– ‘emoções mistas’ –

Depois de manter os reféns por mais de 15 meses, os combatentes em Gaza começaram a libertá -los em 19 de janeiro, sob os termos do Acordo de Alto com Israel.

O Hamas e sua jihad islâmica de aliada entregaram mais de 18 reféns ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha, os israelenses entre eles em troca de centenas de prisioneiros palestinos, muitas delas mulheres e crianças.

Um total de 183 prisioneiros foram libertados no sábado, todos os palestinos, exceto um egípcio.

Fontes do Hamas disseram que uma quinta troca de prisioneiros de reféns ocorrerá no próximo sábado.

A primeira fase das seis semanas de cesefire depende da liberação de um total de 33 reféns em troca de cerca de 1.900 pessoas, principalmente palestinos, nas prisões israelenses.

Durante seu ataque em 7 de outubro de 2023 contra Israel, que iniciou a Guerra de Gaza, o militar sequestrou Siegel de Kibbutz Kfar Aza, e Bibas e Kalderon por Kibbutz Nir Oz.

Os lutadores levaram um total de 251 pessoas como reféns naquele dia. Destes, 76 permanecem em Gaza, incluindo pelo menos 34 militares, eles dizem que estão mortos.

Os apreendidos incluem a esposa de Bibas, Shiri e seus dois filhos, a quem o Hamas declarou morto, embora as autoridades israelenses não tenham confirmado isso.

Os filhos de Bibas, Kfir, o refém mais jovem, cujo segundo aniversário foi em janeiro, e seu irmão mais velho Ariel, cujo quinto aniversário foi em agosto, se tornaram símbolos do teste de reféns.

As imagens divulgadas pelo exército israelense mostraram Bibas reunidas com sua irmã e seu pai, que o mantiveram em um longo abraço.

Em comunicado divulgado através do Fórum de Famílias de Hosées e Famílias, a família Bibas disse que “um quarto de nosso coração voltou para nós após 15 longos meses.

“Mas a casa permanece incompleta”, disse a família.

O coordenador de reféns de Israel, Gal Hirsch, disse que o governo continuou a “exigir informações” de corredores de alto fogo sobre o resto da família Bibas.

– suspiros de alívio –

Centenas se reuniram na Praça Tel Aviv, chamada “Plaza de Hostos”, para assistir à cobertura da televisão ao vivo dos últimos lançamentos.

Os suspiros de alívio atravessaram a multidão quando os três foram libertados, embora o clima fosse mais sombrio.

No Hospital Sabá de Tel Aviv, Kalderon, um entusiasmado ciclista da montanha, irradiava e voou beijos quando foi recebido por um contingente de amigos ciclistas cantando seu nome.

“É surpreendente, surpreendente. Um ano e meio está culminando neste momento”, disse Navit Hermesh. “Sentimos tanto a falta dele, nos preocupamos muito com ele e estamos muito felizes em voltar”.

No Centro Médico de Tel Aviv, Ichilov, o vice -diretor Gil Fire disse que a saúde de Siegel era boa o suficiente após sua terrível experiência para “passar suas primeiras horas aqui na maior privacidade com sua família”.

Antes dos lançamentos em Khan Yunis e na cidade de Gaza, dezenas de combatentes mascarados do Hamas foram armazenados em um aparente esforço para impedir que grandes multidões se formassem.

Foi um forte contraste com as cenas caóticas que acompanharam a entrega de quinta -feira, o que levou Israel a adiar brevemente sua libertação de prisioneiros palestinos em protesto.

– situação ‘difícil’ –

Após o lançamento de reféns no sábado, a passagem de fronteira com Rafah de Gaza com o Egito foi reaberta, e o Ministério da Saúde no território liderado pelo Hamas disse que 50 pacientes palestinos haviam passado que precisavam de tratamento especializado.

O canal egípcio ligado ao estado de Al-Qahera News mostrou imagens dos primeiros evacuados, que incluíram 30 crianças com câncer.

O diretor dos hospitais de Gaza, Muhammad Zaqout, disse que espera que os números aumentassem.

“Agora temos 6.000 casos prontos para serem transferidos e mais de 12.000 casos que precisam de tratamento grave”, disse ele.

Rafah era um ponto de entrada vital para a ajuda antes que o exército israelense apreciasse o lado palestino da travessia em maio.

Espera -se que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que reivindicou o crédito pelo contrato de Alto El Fuego, receberá Netanyahu na terça -feira na Casa Branca.