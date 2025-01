Netanyahu de Israel agradece Biden e Trump por ajudarem a garantir acordo de reféns

Primeiro Ministro israelense Benjamim Netanyahu conversou na noite de quarta-feira com o presidente dos Estados Unidos Joe Biden e presidente eleito Donald Trump e agradeceu-lhes pelo seu apoio no avanço da libertação do Reféns israelenses.

Netanyahu “conversou esta tarde com o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, e agradeceu-lhe pela sua ajuda no avanço da libertação dos reféns e por ajudar Israel a acabar com o sofrimento de dezenas de reféns e das suas famílias”, disse o seu porta-voz num comunicado. .

Os dois decidiram encontrar-se em Washington “em breve”, acrescentou o comunicado.

O primeiro-ministro israelense conversou então com o presidente dos EUA, Joe Biden, e também lhe agradeceu por sua ajuda no avanço do acordo de reféns, disse o gabinete de Netanyahu.