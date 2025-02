O primeiro -ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ameaçou na terça -feira ao se retirar do acordo de cessação de incêndio de Gaza se o grupo militante Hamas atrasar o próximo lançamento programado dos reféns no sábado, informou a AP. Ele emitiu um aviso grave, prometendo retomar a luta na faixa de Gaza se suas demandas não forem atendidas.

O desenvolvimento ocorre depois que o Hamas na segunda -feira e na terça -feira compartilhou suas intenções de não avançar com o lançamento programado de mais três reféns que reivindicam o não responsável por Israel para os termos de alto incêndio. O Hamas também acusou Netanyahu de não fornecer ajuda e tendas a Gaza.

Anteriormente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu a Israel que descarte o incêndio alto se os anos 70 restantes não forem lançados no sábado. No entanto, a ameaça de Netanyahu não especifica se eu queria que o Hamas divulgasse todos os reféns restantes ou os três lançamentos programados.

Netanyahu ordenou que os militares implantassem mais tropas em Gaza e seus arredores, disse uma autoridade israelense na terça -feira. Ele também ordenou que os funcionários estivessem preparados para “cada cenário” se o Hamas não puder lançar os reféns restantes para o sábado, acrescentou o funcionário, falando sob condição de anonimato.

Na segunda -feira, Israel apontou planos para fortalecer as defesas ao longo da fronteira de Gaza. A decisão ocorreu após uma reunião do gabinete de segurança de quatro horas focada nas ameaças do Hamas, o que poderia atrapalhar o incêndio de três semanas.

Até agora, o Hamas lançou 21 reféns em troca de centenas de prisioneiros palestinos.