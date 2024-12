Netanyahu deixa o hospital para participar da votação do Knesset sobre orçamento para 2025

Primeiro Ministro israelense Benjamim Netanyahu Ele deixou um hospital na terça-feira para participar de uma votação no Knesset sobre um dos projetos de lei do orçamento de 2025, de acordo com o Times of Israel.

Netanyahu foi submetido a uma cirurgia de próstata no domingo e deverá permanecer no hospital por vários dias para recuperar.

O meio de comunicação informou, no entanto, que Netanyahu teve que deixar o hospital para assistir à segunda e terceira leituras da lei fiscal sobre os “lucros retidos”.

O relatório acrescenta que “ele foi visto sentado em sua cadeira durante o Knesset sessão, mas ele parecia cansado e exausto.

Seu comparecimento contrariou a orientação dos médicos, que recomendaram que ele permanecesse na cama para se recuperar.

O jornal destacou que a participação de Netanyahu foi “crucial” por obter apoio suficiente no Knesset para aprovar o projeto, dada a dissidência interna que poderia bloquear a maioria necessária.

Ministro da Segurança Nacional e líder do Partido do Poder Judaico Itamar Ben GvirJuntamente com seis membros do seu partido, ele ameaçou votar contra o projecto de lei, a menos que o Ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, aprovasse financiamento adicional para a polícia.

Smotrich, no entanto, mantém-se firme na rejeição dessa exigência, complicando ainda mais a dinâmica política em torno da votação.

O projeto também enfrenta oposição de ultraortodoxo Partido Agudat Yisrael, que tem três membros do Knesset. O partido prometeu votar contra o projecto de lei, a menos que as exigências de aumento de financiamento para instituições religiosas sejam satisfeitas.

A sessão de hoje é a última oportunidade que o Knesset tem para aprovar a conta este ano.

Se a votação falhar, o governo poderá perder receitas anuais de cerca de 10 mil milhões de shekels (2,7 mil milhões de dólares), segundo estimativas dos meios de comunicação israelitas.

O projeto foi aprovado por pouco em primeira leitura, com 60 votos em 120 membros, contra 58 contra. Agora precisa de pelo menos a mesma maioria na segunda e terceira leituras para se tornar lei.

Normalmente, a oposição israelita vota contra projectos de lei propostos pelo governo, tornando ainda mais difícil a aprovação de legislação.