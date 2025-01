Netanyahu discutiu acordo com Trump por telefone

O primeiro-ministro agradeceu ao presidente eleito pela ajuda na promoção da libertação dos reféns e por ajudar Israel a acabar com o sofrimento de dezenas de reféns e das suas famílias.

O Primeiro-Ministro sublinhou o seu compromisso com o regresso de todos os reféns por todos os meios necessários e saudou o anúncio do Presidente eleito de que os Estados Unidos trabalhariam com Israel para garantir que Gaza nunca se torne um refúgio para o terrorismo.

Os líderes concordaram em reunir-se em breve em Washington para discutir esta e outras questões importantes.

O primeiro-ministro Netanyahu conversou mais tarde com o presidente dos EUA, Joe Biden, e agradeceu-lhe por sua ajuda para avançar com o acordo sobre a libertação dos reféns.