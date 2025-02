Netanyahu diz que Israel “terminará o trabalho” contra o Irã com o apoio dos Estados Unidos

O primeiro -ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou no domingo que Israel “terminaria o trabalho” contra o Irã com o apoio dos Estados Unidos. Falando em uma entrevista coletiva em Jerusalém, além de visitar o Secretário de Estado dos Estados Unidos Marco Rubio, Netanyahu destacou as recentes ações militares de Israel contra o Irã e seus aliados.

“Nos últimos 16 meses, Israel deu um golpe poderoso ao eixo terrorista do Irã. Sob a forte liderança do presidente (Donald) Trump e com seu apoio inabalável, não tenho dúvidas de que podemos e terminaremos o trabalho , “Netyahu disse.

Conflitos contínuos e tensões regionais Após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, Israel participou de conflitos contra o grupo militante palestino apoiado pelo Irã no Hezbollah alinhado em Gaza e Teerã, no Líbano, no Líbano. Além disso, Israel foi atacado por grupos armados apoiados pelo Irã no Iêmen e no Iraque que expressaram solidariedade com a causa palestina.

“Israel e a América permanecem no ombro para combater a ameaça do Irã”, acrescentou Netanyahu, enfatizando a estreita aliança entre as duas nações.

Os Estados Unidos reafirmam o compromisso de combater o Irã O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, ecoou as preocupações de Netanyahu e reafirmou o compromisso de Washington de impedir que eles adquirissem armas nucleares.

“Nunca pode haver um Irã nuclear, um Irã nuclear que poderia permanecer imune à pressão e ação. Isso nunca pode acontecer”, disse Rubio.

Rubio também descreveu o Irã como “a maior fonte de instabilidade da região”, citando o apoio de Teerã a grupos como Hamas, Hezbollah e milícias que operam no Iraque e na Síria.

Confrontos militares aumentando O Irã e Israel participaram de confrontos militares diretos no ano passado pela primeira vez no meio do conflito regional mais amplo na guerra de Gaza. Em 26 de outubro, Israel lançou ataques aéreos em locais militares no Irã, matando quatro militares, em resposta a uma enxurrada de mísseis do Irã em 1º de outubro.

Mais recentemente, em 13 de abril, o Irã retalia contra Israel com drones e mísseis após um ataque de 1º de abril contra seu consulado de Damasco, que eles atribuiriam às forças israelenses.

Os Estados Unidos retornam à ‘pressão máxima’ no Irã Netanyahu deu as boas -vindas à eleição do presidente dos EUA, Donald Trump, que restaurou a política de “pressão máxima” no Irã. A política, que foi implementada anteriormente durante o primeiro mandato de Trump, pretende impedir as ambições nucleares do Irã e sua influência na região através de fortes sanções econômicas e isolamento diplomático.

Com as tensões crescentes entre Israel e o Irã, ambas as nações permanecem em um alerta máximo à medida que o risco de mais confrontos militares progride.

