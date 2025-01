Netanyahu: Governo israelense abraça três reféns repatriados

O governo israelense dá as boas-vindas a três reféns repatriados. As famílias foram informadas de que os reféns foram entregues às nossas forças, afirmou o Gabinete do Primeiro-Ministro numa mensagem de boas-vindas.

O Governo israelita está determinado a garantir o regresso de todos os reféns e pessoas desaparecidas.

Lista de cidadãos:

Gonen Romy (24 anos),

Damari Émilie (28 anos),

Steinbrecher Doron (31).

O governo, bem como todas as forças de segurança, irão acompanhá-los e às suas famílias.

“Bem-aventurado és tu, Senhor, que liberta os prisioneiros”, dizia o comunicado.