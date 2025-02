Netanyahu nomeia major -general Eyal Zamir como o novo chefe do exército de Israel

Primeiro Ministro Israel Benjamin Netanyahu No sábado, ele nomeou o major general Pronome do pellet Como o novo chefe do Exército de Israel, depois que o atual comandante renunciou no mês passado, assumindo a responsabilidade de não parar Hamas7 de outubro de 2023, ataque.

“Primeiro Ministro Benjamin Netanyahu e ministro da Defesa Israel Katz Eu concordei hoje à noite sobre a nomeação do principal general (res.) Eyal Zamir como o próximo chefe do gabinete do IDE (militares israelenses) “, disse o escritório de Netanyahu em comunicado. Zamir substitui o tenente -general do general Herzi Maheryque renunciou em janeiro.