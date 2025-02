Netanyahu prometeu continuar lutando com gás se o Hamas não retornar refém israelense até 15 de fevereiro

Israel continuará a “intensa luta” no setor de gás se o grupo Hamas não libertar refém israelense em 15 de fevereiro, disse o primeiro-ministro em Benjamin Netanyahu após uma reunião de um gabinete político militar.

“A decisão que adotei e aprovei por unanimidade o gabinete é o seguinte: se o Hamas não retornar nossos reféns ao meio -dia, a trégua será cancelada e o IFAL renovará as intensas operações de combate na derrota final do Hamas”, disse Netanyahu.

De acordo com o Times of Israel, em 15 de fevereiro, estamos falando sobre publicar nove outros reféns. Anteriormente, o presidente dos EUA, Donald Trump, pediu ao Hamas que divulgue todos os 76 reféns israelenses restantes até sábado.

A notícia é complementada

Em 10 de fevereiro, o Hamas anunciou a abolição do lançamento do próximo grupo de reféns israelenses. A bolsa deveria ser realizada em 15 de fevereiro. O grupo chamou os acordos de manutenção da paz de Israel. O Hamas disse que Israel impede o retorno dos moradores da parte norte do setor de gás e também não transmite ajuda humanitária na região.

Desde meados de janeiro, o acordo de paz opera entre Hamas e Israel. De acordo com suas condições, nos primeiros 42 dias, o Hamas prometeu libertar 33 reféns, Israel – que ele libertaria mais de 1900 prisioneiros da prisão e começaria a puxar as tropas do setor a gás. Além disso, Israel puxou as tropas para fora do corredor dentro de suas obrigações, compartilhando o centro do setor de gás.

Israel e Hamas concordaram com um cessar -fogo durante negociações intensas – eles nunca se conheceram Bidan e Trump Mensengers foram demolidos em Netanyahu e Catar – Grupo Palestino