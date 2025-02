Netanyahu: "Se os reféns não forem lançados, o inferno será desencadeado"

16 de fevereiro de 2025

“Se todos os nossos reféns não forem lançados, o inferno será lançado”. Assim, o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu depois de conhecer o secretário de Estado Americano Marco Rubio. Os dois líderes fizeram uma declaração conjunta em uma conferência de imprensa após a reunião. “Temos uma estratégia comum” com os EUA – disse o primeiro -ministro israelense – e nem sempre podemos compartilhar os detalhes dessa estratégia com o público “,” mesmo quando as portas do inferno serão abertas, como certamente acontecerá se Todos os nossos reféns que eles não serão lançados até o último “.