O primeiro -ministro israelense, Benjamin Netanyahu, embarcou em uma visita crucial aos Estados Unidos, onde está pronto para se encontrar com o presidente Donald Trump. Esta reunião, programada para terça -feira na Casa Branca, marca o primeiro compromisso de Donald Trump com um líder estrangeiro de seu retorno ao cargo.

Antes de sua partida, o primeiro -ministro de Israel, Netanyahu, declarou que ele e o presidente dos Estados Unidos discutiriam “Victoria sobre o Hamas”, a libertação de reféns e neutralizando a ameaça iraniana na região. Netanyahu também expressou otimismo sobre sua colaboração, o que sugere que ele poderia levar a uma “paz notável através da força”.

A reunião ocorre quando os mediadores dos EUA e dos árabes começam o trabalho desanimador para negociar a próxima fase de um alto acordo de incêndio para reduzir a guerra de 15 meses na faixa de Gaza e liberar dezenas de reféns controlados por militantes.

Hamas, que reafirmou seu controle sobre Gaza desde o alto incêndio apreendido no mês passado, disse que não divulgará reféns que são liberados na segunda fase interminável da guerra e na retirada completa das forças israelenses.

Benjamin Netanyahu enfrenta uma crescente pressão de seus parceiros da Coalizão extrema direita para retomar as operações militares, pois a primeira fase do alto incêndio se aproxima de sua conclusão no início de março.

Embora Donald Trump tenha sido historicamente um firme aliado de Israel, suas declarações recentes indicam uma posição complexa em relação aos conflitos do Oriente Médio.

Anteriormente, Donald Trump se comprometeu a acabar com as guerras na zona de conflito da Ásia Ocidental, ao mesmo tempo em que atribui o crédito para negociar o acordo de incêndio de Israel-Hamas.

À medida que as negociações começam para a próxima fase, que nos envolve, Catar e Egito como mediadores, ambos os líderes precisarão navegar cuidadosamente em sua respectiva dinâmica nacional e regional.

A guerra aérea e da terra de Israel matou mais de 47.000 palestinos, mais da metade delas mulheres e crianças, de acordo com as autoridades de saúde locais que não dizem quantos mortos eram combatentes. A guerra deixou grandes partes de várias cidades em ruínas e deslocou cerca de 90% da população de Gaza de 2,3 milhões de pessoas.

Sob a primeira fase de Alto El Fuego, o Hamas deve liberar um total de 33 reféns, oito dos quais o Hamas diz que estão mortos, em troca de quase 2.000 prisioneiros palestinos. As forças israelenses se aposentaram da maioria das áreas e permitiram que centenas de milhares de palestinos retornassem ao devastado North Gaza, ajudando a fluir.

As negociações na segunda fase, que terminariam a guerra e veriam os 60 reféns restantes que retornaram, começarão na segunda -feira. Se os Estados Unidos, Catar e Egito não puderem negociar um acordo entre Israel e Hamas, a guerra poderá ser retomada no início de março.

O enviado do Oriente Médio de Trump, Steve Witkoff, juntou -se às negociações de Alto El Fuego de um ano em suas últimas semanas no mês passado e ajudou a aumentar o acordo na linha de chegada. Ele se encontrou com Netanyahu em Israel na semana passada e esperava que os dois começassem formalmente as conversas na segunda fase na segunda -feira.

Acredita -se que Trump, que negociou os acordos de normalização entre Israel e quatro países árabes em seu primeiro mandato, busca um acordo mais amplo e potencialmente histórico, no qual Israel forjou laços com a Arábia Saudita.