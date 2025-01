Neuralink de Elon Musk atinge novo marco: terceiro implante cerebral humano bem-sucedido e planeja mais 30 este ano

A Neuralink planeja expandir seus testes este ano, com o objetivo de implantar os dispositivos experimentais em mais 20 a 30 pessoas. No entanto, Musk não forneceu detalhes específicos sobre o último paciente ou sua condição.

Atualizações foram fornecidas sobre receptores de implantes anteriores. O segundo destinatário, que sofreu uma lesão na medula espinhal, conseguiu jogar videogame e usar software de design auxiliado por computador para criar objetos tridimensionais com a ajuda do dispositivo Neuralink.

Leia também | Quando Elon Musk disse que ninguém mudava o mundo com 40 horas por semana

O lugar da Neuralink no cenário mais amplo do BCI

Embora o Neuralink tenha atraído atenção significativa, muitas outras empresas e grupos de pesquisa estão trabalhando em projetos semelhantes de interface cérebro-computador (BCI). Dois estudos publicados no New England Journal of Medicine em 2023 destacaram como os BCIs ajudaram as pessoas com ELA a comunicar de forma mais eficaz.