Neutralizar as contribuições até dos aposentados? Agora é possível: a decisão do Supremo Tribunal

Neutralizar prêmios de pensão desfavoráveis? É possível fazer isso. O recálculo da pensão antecipada, reembolsado excluindo os períodos de contribuição desfavoráveis, também pode ser solicitado pelos pensionistas, para ser mais preciso, quando atingirem o requisito da pensão de velhice: é este o princípio confirmado pelo novo acórdão do Conselho do Tribunal Superior (nº 30803/2024). Novidade importante, enfatizam os advogados Celeste Collovati e Massimo Leonardi do estúdio Dirittissimo ((email protegido)): “A sentença nº 30.803/2024 do Tribunal de Cassação, proferida em 2 de dezembro de 2024, representa um importante avanço na evolução da legislação previdenciária, ao fazer referência à “neutralização” dos períodos de contribuição desfavoráveis ​​no cálculo dos custos previdenciários dos uma futura pensão de reforma.

A decisão diz respeito a um trabalhador que cumpria os requisitos para uma pensão de velhice em Fevereiro de 2010, mas que tinha solicitado o reembolso da sua pensão com o pedido de neutralização dos períodos contributivos desfavoráveis ​​relativos aos anos de 1997, 1998, 1999 e 2001. o tribunal acatou o seu pedido e reconheceu que a neutralização destes períodos era necessária para evitar a redução do benefício previdenciário decorrente dos anos em que o seu salário estava muito baixo. era inferior e, portanto, as contribuições pagas eram menos favoráveis. O Tribunal de Justiça estabeleceu, em primeiro lugar, que a pensão de velhice é equivalente à pensão de velhice ao atingir a idade de reforma. Consequentemente, as regras da pensão de velhice aplicam-se também à pensão de velhice, incluindo a possibilidade de neutralizar os períodos de contribuição menos favoráveis ​​para o cálculo da pensão. O princípio fundamental que emerge da decisão é que o sistema de pensões deve respeitar de forma justa toda a carreira profissional do contribuinte e evitar que períodos de contribuição em anos de salários mais baixos penalizem significativamente o tratamento previdenciário. A neutralização dos períodos desfavoráveis ​​permite obter um cálculo previdenciário mais justo e adequado à realidade laboral do indivíduo.’ E ainda: ‘Esta decisão reitera uma orientação jurisprudencial que protege a posição do trabalhador, porque impede determinados períodos de menores contribuições. punir o direito a uma pensão adequada. O Tribunal parece querer garantir que o sistema de pensões não seja apenas uma aplicação mecânica de períodos de trabalho, mas acima de tudo um reconhecimento da história profissional global do indivíduo. Isto poderia ter implicações importantes para muitas situações individuais e poderia ser utilizado como referência em casos semelhantes em que o objectivo é rever o tratamento das pensões para períodos de contribuição menos favoráveis.

Um dos aspectos mais relevantes da decisão diz respeito ao reconhecimento do direito a uma pensão mais justa, onde o histórico profissional do indivíduo possa ser respeitado com maior precisão. A ideia de neutralizar os períodos de contribuição desfavoráveis ​​é uma expressão da vontade do legislador de introduzir um sistema de segurança social mais justo, que não penalize quem, por razões económicas ou de mercado, teve anos de salários mais baixos. Do ponto de vista jurídico, esta abordagem tende a personalizar o tratamento previdenciário, tendo em conta as diferentes condições económicas e de trabalho em que decorreu a carreira profissional de uma pessoa. O Tribunal de Cassação adere essencialmente ao princípio constitucional da igualdade e tenta evitar que situações coincidentes prejudiquem um cidadão em idade de reforma.

O Tribunal também esclareceu que a neutralização não é apenas uma oportunidade, mas um direito do empregado que se encontra em situações contributivas adversas durante determinados períodos. Esta abordagem representa, sem dúvida, uma evolução jurídica importante em comparação com o passado, onde o “histórico de emprego” do contribuinte era por vezes ignorado em favor de um cálculo puramente numérico baseado em períodos de contribuição e remuneração. O direito ao reembolso torna-se, portanto, não apenas uma melhoria económica para o trabalhador individual, mas um verdadeiro instrumento de justiça social.’ Finalmente, acrescentam: “Quem sabe se esta decisão é uma espécie de ponto de partida para uma futura reforma mais ampla do bem-estar social? sistema, em que o princípio da neutralização de períodos desfavoráveis ​​se torna uma prática consolidada e aplicável a todos os colaboradores. Se o sistema de segurança social italiano evoluísse nesta direção, o modelo de cálculo das pensões aproximar-se-ia de um sistema que levasse em conta não só os números, mas também as circunstâncias históricas e as dificuldades pessoais ou económicas dos trabalhadores.”