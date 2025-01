Neve e gelo incomuns em Dallas dificultam milhares de voos nos EUA

(Bloomberg) — Uma tempestade de inverno que trouxe neve para Dallas e ameaçou o sul dos Estados Unidos com gelo e granizo impediu mais de 2.100 voos e está aumentando o risco de cortes de energia na região.

Na quinta-feira, horário de Dallas, 2.108 voos foram suspensos em todo o país, com o Aeroporto Internacional de Dallas-Fort Worth e o vizinho Dallas Love Field respondendo por cerca de 75% deles, de acordo com a FlightAware.

Alguns voos para DFW foram temporariamente suspensos, de acordo com o site da Administração Federal de Aviação, e a American Airlines Group Inc. disse que o gelo estava sendo removido das pistas. Os aviões também estavam sendo descongelados antes da partida. A parada terrestre foi estendida até 13h30, horário de Dallas, de acordo com a FAA.

A precipitação variou desde neve ao redor e ao norte de Dallas até chuva e granizo nas áreas ao sul da cidade. Esperava-se entre 2 e 5 polegadas (5 a 13 centímetros) de neve durante o resto do dia, com áreas isoladas ao norte da área metropolitana previstas para receber até 8 polegadas, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional. As escolas foram fechadas em todo o norte do Texas.

Um poderoso sistema de baixa pressão do Golfo do México varrerá o sul antes de se afastar da costa da Carolina na manhã de sábado e ir para o mar sem ameaçar o Nordeste, disse Bryan Jackson, meteorologista do Centro de Previsão do Tempo dos EUA. Espera-se que uma grande área de neve, granizo e gelo caia ao norte do caminho da tempestade, enquanto fortes chuvas encharcarão a Costa do Golfo. Houston pode receber até 5 centímetros de chuva.

Alertas, alertas e alertas sobre tempestades de inverno se estendem do Novo México ao sul da Virgínia, disse o Serviço Meteorológico Nacional. Prevê-se que uma grande área de 10 a 15 centímetros de neve caia da área de Dallas, passando pelo Arkansas, até o Tennessee e Kentucky.

As áreas mais atingidas provavelmente serão o leste de Oklahoma e o centro e norte do Arkansas, de acordo com o centro de previsão do tempo.

Os problemas de transporte podem se estender na sexta-feira, já que há previsão de até 0,1 polegada de gelo na área de Atlanta, um importante centro aéreo dos EUA. Além dos atrasos no tráfego aéreo, a empresa ferroviária de passageiros Amtrak, financiada pelo governo federal, cancelou vários trens em todo o Texas e no Sul, incluindo os icônicos trens New Orleans City e Texas Flyer.

–Com a ajuda de Allyson Versprille.

