Nevoeiro atrapalha voos e trens no norte da Índia

Serviços de voo e trem no norte. Índia sofreu interrupções na sexta-feira devido a condições climáticas severas.

As autoridades relataram que dezenas de voos em Nova Deli e outros estados do norte ficaram para trás como denso névoa causou baixa visibilidade na capital.

Delhi International Airport Ltd., que opera o aeroporto, declarou na sexta-feira que, embora as decolagens e pousos continuassem, os voos não equipados com sistemas de navegação CAT III poderiam ser afetados.

As instalações CAT III permitem que as aeronaves operem em condições de baixa visibilidade.

“Solicitamos aos passageiros que entrem em contato com a companhia aérea em questão para obter informações atualizadas sobre o voo”, dizia o comunicado.

De acordo com relatórios locais da Press Trust of India, mais de 100 voos atrasaram no aeroporto de Delhi na manhã de sexta-feira devido ao clima.

Um funcionário da cidade de Chandigarh, no norte da Índia, disse à Anadolu que vários voos foram atrasados ​​devido a condições climáticas adversas.

O Departamento Meteorológico da Índia informou que a visibilidade na estação Palam de Delhi caiu para zero metros na manhã de sexta-feira.

Na sua previsão de quinta-feira, o departamento previu que o nevoeiro denso e o frio persistiriam em partes do noroeste e centro da Índia durante as próximas 24 horas.

Além disso, funcionários da Indian Railways em Nova Delhi disseram em comunicado que mais de 50 trens atrasaram devido ao nevoeiro na sexta-feira.