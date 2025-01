A densa neblina em Delhi NCR está causando grandes perturbações, afetando as operações aeroportuárias e causando acidentes devido à pouca visibilidade. A região enfrenta atualmente uma forte onda de frio, com temperaturas caindo para 8°C, intensificadas por ventos gelados. Além disso, a qualidade do ar de Delhi piorou com AQI próximo de 400. A chuva está prevista para as tardes dos próximos sábados e domingos.