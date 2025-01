O nevoeiro espesso causou graves perturbações no aeroporto Delhi NCR, resultando em condições de visibilidade zero. Com um alerta laranja em vigor, vários voos deverão sofrer atrasos. O sistema operacional CAT-3 no aeroporto tenta gerenciar esses desafios para voos não compatíveis com CAT-3, devido ao aumento da umidade após as chuvas recentes.