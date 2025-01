Nevoeiro denso envolve Delhi, UP, Haryana, etc.; 400 voos, 50 comboios afetados, aumento de acidentes rodoviários | 10 atualizações

Nevoeiro denso envolve Delhi, UP, Haryana, etc.; 400 voos, 50 comboios afetados,...

À medida que o norte da Índia continua a sofrer fortes ondas de frio, o nevoeiro denso interrompeu a operação de voos e comboios. Mais de 400 voos foram afetados no Aeroporto Internacional Indira Gandhi, em Delhi, no sábado. Milhares de passageiros da Indian Railways sofreram atrasos de oitenta trens devido à pouca visibilidade.

Em meio a condições climáticas de arrepiar, Delhi testemunhou no sábado sua fase mais longa de visibilidade zero. Segundo o PTI, a visibilidade na cidade foi reduzida a zero por um período inédito de nove horas no sábado. Aqui estão as dez principais atualizações do Coldwave

Onda de frio, trens, atrasos de voos, atualização do clima -Nevoeiro denso causou o atraso de 81 trens e o desvio de 15 voos no sábado, segundo as autoridades. “A visibilidade zero prevaleceu durante nove horas em Palam entre 18h e 3h (UTC), marcando o período mais longo da temporada.

-Devido às condições climáticas adversas e à pouca visibilidade, mais de cinquenta e nove trens chegaram com um atraso de até seis horas e outros vinte e dois trens chegaram com um atraso de cerca de oito horas, informou o PTI.

-A má visibilidade durante o inverno também se torna uma das principais causas de acidentes de trânsito. Nos últimos dias, vários acidentes rodoviários foram relatados em Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan e outros estados devido ao denso nevoeiro.

-Duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas quando dois carros e um caminhão colidiram na rodovia Hisar-Chandigarh no sábado devido à baixa visibilidade devido ao denso nevoeiro, disse a polícia ao PTI em 4 de janeiro. O acidente ocorreu perto de Surewala Chowk, a cerca de 55 km de Hisar, disse a polícia.

-Em outro acidente devido ao denso nevoeiro, um ônibus colidiu com um caminhão estacionado na pista oposta da rodovia Delhi-Mumbai. O motorista do ônibus morreu e quatro passageiros ficaram feridos no acidente ocorrido perto da praça de pedágio de Kalinger, na via expressa Delhi-Mumbai, disseram autoridades à ANI no sábado.

