New Delhi Railway Stamp

“Estado angustiado com a debandada na estação de trem de Nova Délhi. Meus pensamentos estão com todos aqueles que perderam seus entes queridos. Oro para que os feridos tenham uma rápida recuperação. As autoridades estão ajudando todos aqueles que foram afetados por essa debandada” , o “PM escreveu em X.

Segundo testemunhas oculares, a superlotação levou à asfixia, o que fez com que alguns passageiros desmaiassem. A situação se intensificou quando as pessoas começaram a se esforçar, o que resultou em uma debandada mortal.

O governador de Delhi, Vinai Kumar Saxena, declarou que as equipes de gerenciamento de desastres haviam recebido instruções de implantação e “todos os hospitais estão preparados para lidar com qualquer emergência”.

O Kumbh Mela de seis semanas é o evento mais importante no calendário religioso hindu, e as autoridades relatam que aproximadamente 500 milhões de devotos participaram do festival desde que começou no mês passado.