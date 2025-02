New Delhi Train Stamp

O ministro da Ferrovia de Ashwini Vaishnaw disse que a situação na estação de trem de Nova Délhi, onde 18 pessoas morreram em uma debandada, estavam sob controle. Ele também disse que a North Railways operava quatro trens especiais para lidar com a avalanche de passageiros sem precedentes que estava indo para Maha Kumbh em Prayagraj.

Em uma série de tweets no sábado e no início do domingo, Vaishnaw disse que uma investigação de alto nível havia sido ordenada na debandada e que sua equipe estava trabalhando para ajudar todos aqueles que foram afetados pelo trágico incidente.

“Quatro trens especiais para evacuar esta corrida repentina sem precedentes na estação de trem de Nova Délhi (NDLS). Rush foi reduzida agora”, disse Vaishnaw.

Em outro tweet, ele disse que a polícia e a polícia de Ferrocartilos de Delhi (RPF) chegaram ao local para fazer um balanço da situação.

“Situação sob controle no NDLS. A polícia e a RPF chegaram. Ferido pelo hospital. Trens especiais que são executados para evacuar Rush Rish”, disse ele.

Aproximadamente uma hora depois, Vaishnaw disse que “uma investigação de alto nível foi ordenada”.

Estendendo suas condolências às famílias das vítimas, o ministro da União disse: “profundamente triste pela infeliz debandada que ocorreu na estação de trem de Nova Délhi. Minhas orações estão com todos aqueles que perderam seus entes queridos. A equipe está trabalhando para ajudar todos os que foram afetados por esse trágico incidente.

De acordo com um comunicado de imprensa do quadro ferroviário, uma “corrida sem precedentes” ocorreu por volta das 21h30 no sábado, na estação de trem de Nova Délhi, perto das plataformas 13 e 14.

“Devido ao aumento repentino dos passageiros, algumas pessoas desmaiaram, o que levou aos rumores de uma debandada, causando pânico entre os viajantes. A situação foi controlada pela facilitação do congestionamento”, afirmou o comunicado.

Ele acrescentou: “A Northern Railways operava rapidamente quatro trens especiais para evacuar a corrida inesperada. Como resultado, a multidão agora foi significativamente reduzida”.

Como ocorreu a debandada?

A debandada na estação de trem de Nova Délhi foi precedida por um swell na multidão de passageiros que esperam para embarcar nos trens para Prayagraj, onde Maha Kumbh está em andamento, na plataforma número 14 e 15 da estação.

De acordo com a ferrovia do vice -comissário de polícia (DCP), KPS Malhotra, várias pessoas estavam presentes na plataforma número 14 quando o trem Express de Prayagraj estava na plataforma.

Swatantrata Senani Express e Bhubaneshwar Rajdhani foram adiados, e os passageiros desses trens também estavam presentes nos números da plataforma 12, 13 e 14, o que levou à superlotação, disse o funcionário.

De acordo com fontes oficiais, o anúncio incorreto sobre a mudança de plataformas pode ter criado uma confusão que levou a Stampede, que também deixou dezenas de pessoas feridas.

A polícia de Délhi iniciou uma investigação sobre o incidente, dizendo que eles irão examinar as imagens do CCTV do local para saber o que aconteceu antes do caos.

O governo anunciou uma compensação de Rs 10 lakh para as famílias daqueles que morreram na debandada, Rs 2,5 lakh para aqueles gravemente feridos e Rs 1 lakh por aqueles com ferimentos leves.

