Em 21 de fevereiro, a Ucrânia recebeu uma nova versão do Acordo de Recursos Naturais da Administração de Donald Trump. O projeto de contrato foi mais pesado que a primeira opção, relata a edição ucraniana Nv (“New Time”) e New York Times Dadas as fontes.

A versão anterior do contrato é declarada que a Ucrânia deve concordar em criar um fundo comum no qual os direitos de desenvolver o subterrâneo serão introduzidos. O fundo distribuiria esses direitos a favor dos investidores dos EUA e a renda subsequente da extração e venda de minerais de Kiev e Washington seria dividida em proporções 50/50.

Na nova versão, Washington sugere que repara 100% de propriedade do Fundo Futuro e distribui as partes para as partes na proporção de duas para uma, onde o lado ucraniano forma dois terços com futuras receitas de produção e o lado americano – um terceiro já garantido na forma de armas. O lado dos EUA propõe definir um valor do fundo de US $ 500 bilhões – essa taxa para os custos já criados e futuros dos EUA para assistência militar e financeira em Kiev que Donald Trump deseja receber da Ucrânia.

O New York Times observa que o valor não foi prescrito na versão anterior do contrato.

De acordo com a publicação dos EUA, a cláusula de receita do território atualmente ocupada pela Rússia também apareceu no novo contrato – no caso de seu comunicado. Supõe -se que a parcela da receita que entra no fundo dos territórios libertados será de 66%.

O rascunho do novo contrato “contém quase as mesmas disposições que Kiyiv anteriormente rejeitou como muito oneroso, <...> Algumas condições parecem ainda mais rígidas do que no projeto anterior “, observa o New York Times. Cinco fontes de NV” trabalhando nos editores do novo contrato de projeto “também consideram um contrato mais novo que o anterior.

Telegraph escreveu que o acordo proposto pelo governo de Trump prevê o controle de Washington sobre recursos de mineral e petróleo e gás, portos e outras infraestruturas da Ucrânia. O governo de Trump quer que os Estados Unidos consigam 50% da receita atual que a Ucrânia recebeu dos recursos, bem como 50% dos custos de “todas as novas licenças (por recursos) emitidas por terceiros”.

O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, se recusou a assinar este contrato. Ele observou que o contrato não disse nada sobre garantias de segurança para a Ucrânia. Depois disso, Trump começou a criticar acentuadamente o presidente ucraniano.