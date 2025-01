O exército da RPDC que participou de hostilidades contra a Ucrânia ao lado das forças russas foi retirado da linha de frente após grandes perdas, Ele escreve New York Times em relação às autoridades ucranianas e americanas.

Segundo os interlocutores do NYT, as tropas norte -coreanas não foram observadas na frente por cerca de duas semanas. A autoridade ucraniana diz que a inorganização em suas fileiras e a falta de coerência com as divisões russas levaram ao aumento das perdas dos coreanos do norte. De acordo com as fontes ucranianas do NYT, desde a chegada do exército norte -coreano no campo de batalha, eles deixaram o seu, movendo -se com uma pequena quantidade de veículos blindados e raramente parando para a supercorrer.

O fato de o exército norte -coreano ter sido apreendido da linha de frente devido a grandes perdas também em 27 de janeiro. Ele escreveu Sky News com relação ao comandante das forças especiais ucranianas. Ele sugeriu que os norte -coreanos “ou extraem lições dos erros cometidos durante seus primeiros conflitos com soldados ucranianos ou cuidem dos feridos ou aguardam reforços”.

As autoridades americanas também acreditam que a decisão de remover o exército norte -coreano da linha de frente pode ser temporária. De acordo com o N

Em meados de outubro de 2024, a inteligência da Coréia do Sul começou a relatar que a RPDC decidiu enviar seu exército para apoiar a Rússia na guerra com a Ucrânia. De acordo com a inteligência, havia cerca de 10 a 12.000 soldados da Coréia do Norte. Logo pareceram relatos que haviam chegado à Rússia e mais tarde – que foram enviados para a região de Kursk. O Kremlin não confirmou isso diretamente. Vladimir Putin disse mais tarde que “se houver imagens (satélites) (mostrando que o exército norte-coreano está na Rússia-Apox.” Medusa “), eles refletem algo”.

Em meados de janeiro, o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky disse que as forças armadas foram capturadas pela primeira vez por soldados vivos norte -coreanos durante as batalhas na região de Kurk. Eles foram interrogados, um deles disse que estava viajando para a Rússia para exercícios sem participar da guerra. Mais tarde, Zelensky afirmou que Kiyiv estava pronto para mudar para o líder da DPRC Kim Jong Yun de soldados norte -coreanos capturados se organizarem sua troca pelo exército ucraniano no cativeiro russo.

