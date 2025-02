O apoio especial a Donald Trump para o Oriente Médio, Steve Whitkoff, em nome do presidente dos EUA, participa do trabalho sobre as possíveis oportunidades de concluir a versão russa da Rússia, relata o New York Times em relação às fontes.

De acordo com o papel de Whitkoffa, ele transcende uma missão da colônia russa, o ex -diplomata dos EUA Marko Vogel, cujo retorno aos Estados Unidos em 11 de fevereiro foi relatado à Casa Branca.

Algumas semanas atrás, disse Trump, os interlocutores do NYT expandiram secretamente os poderes de apoio especial às questões do Oriente Médio, instruindo -o a estabelecer um “canal de negociações” com a Rússia e lidar com o assentamento pacífico da guerra.

Notas Fontes disseram que Trump acredita que Whitkoff, com quem ele é amigo desde os anos 80, e acredita que um substituto especial tem habilidades de negociação necessárias para ajudar a acabar com a guerra na Ucrânia.

Não está claro exatamente o que as forças que Hitkoff receberam e como elas diferem da autoridade do apoio especial oficial do presidente dos EUA na Rússia e na Ucrânia, Keith Kelllog.

De acordo com o New York Times, antes de sua visita a Moscou em 11 de fevereiro, Whitkoff realizou negociações com os “Aliados próximos” de Vladimir Putin, e também discutiu a Ucrânia com representantes da Arábia Saudita e do Catar.

Em 11 de fevereiro, a Casa Branca relatou que Donald Trump e Steve Whitkoff concordaram com as autoridades russas em libertar o ex -diplomata dos EUA Marko Vogel. Em 2022, o tribunal russo condenou o estado dos EUA a 14 anos na colônia máxima do regime em caso de contrabando de drogas. Vogel deixou a Rússia com Whitkoff. Uma visita a Moscou não foi relatada oficialmente. A emissão de prisioneiros na administração de Trump foi chamada de “sinal” que os Estados Unidos se movem “na direção certa para acabar com a guerra na Ucrânia”.

“Temos que decidir o que é o mundo” Quase todos os dias Trump e Putin são trocados por declarações sobre o possível fim da guerra. O que Kyiv acha disso? Entrevista com Michael Podolyak