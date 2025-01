Neymar sugere reencontrar Messi e Suárez no Inter Miami

atacante brasileiro Neymar Ele sugeriu na terça-feira a possibilidade de se reunir com seus ex-companheiros do Barcelona. Lionel Messi e Luis Suárez no Inter Miami, revivendo o icônico trio “MSN” que dominou o futebol europeu por várias temporadas.

Em entrevista exclusiva à CNN, Neymar manifestou o desejo de acompanhá-los novamente em campo.

“Obviamente, jogar novamente com Messi e Suárez seria incrível. Eles são meus amigos. Ainda conversamos um com o outro”, disse ele à rede de notícias a cabo americana.

“Seria interessante reviver este trio. Estou feliz no Al-Hilal. Estou feliz na Arábia Saudita, mas quem sabe. O futebol é cheio de surpresas”, acrescentou.

O trio Messi, Suarez e Neymar, conhecido por sua letal parceria ofensiva no Barcelona, ​​​​foi uma presença formidável por três temporadas antes da transferência recorde de Neymar para o PSG em 2017.

Embora Messi e Suárez tenham permanecido juntos por mais algumas temporadas, eles eventualmente se separaram e Suárez ingressou no Atlético Madrid.

Mas os dois se reencontrarão no Inter Miami em 2024, enquanto Neymar segue carreira na Arábia Saudita.

Neymar, o maior artilheiro de todos os tempos do Brasil com 79 gols, fez apenas sete partidas pelo Al-Hilal desde sua transferência de € 90 milhões (US$ 93 milhões) do Paris Saint-Germain em 2023, e as lesões o mantiveram afastado durante grande parte do tempo. no Clube Saudita.

Seu contrato com o Al-Hilal termina em junho.

O jogador de 32 anos também falou sobre suas ambições para a Copa do Mundo de 2026 e admitiu que esta será sua última chance de disputar o torneio.

“Sei que esta será minha última Copa do Mundo, minha última chance, minha última chance, e farei tudo que puder para disputar”, disse ele.

Faltando seis jornadas para as Eliminatórias Sul-Americanas, Brasil ocupa o quinto lugar na classificação com 18 pontos

A Copa do Mundo FIFA de 2026 será realizada em 16 cidades no Canadá, México e Estados Unidos, marcando a primeira vez que o torneio será co-organizado por três países.