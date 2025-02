No Teatro Estadual de Novosibirsk, “The Red Torch”, a performance de “The Case”, que seria realizada em 1º de fevereiro, foi removida do show.

Sobre a substituição do teatro relatado Em suas redes sociais e no site. “Por razões técnicas hoje, no grande palco, em vez da peça” The Case “, mostraremos” oração de memória “, afirmou o relatório.

De acordo com o portal local “NGS”, que se refere a várias fontes, o desempenho foi filmado “por uma recomendação urgente de forças de segurança”. “As reações da agência de direito supostamente precederam as queixas de um espectador insatisfeito. Supõe -se que o “trabalho” no repertório do teatro não apareça mais “, disse um dos interlocutores do NGS.

Os Serviços Vermelhos de Torrent de Julia Shchetkov, em correspondência com o NGS, disseram que o desempenho foi registrado por razões técnicas. No site do Page Theatre, estava no momento da redação de notícias Disponível.

“Business” é um drama satírico de Alexander Sukhovo-Kobylin, a segunda parte de sua trilogia Sukhovo-Kobylin, “Pictures of the Past”, publicada na década de 1860. No teatro Novosibirsk, foi definido pelo diretor Dmitry Egorov. A estréia de produção foi realizada em setembro de 2020.

De acordo com a trama, o mundano Shuler Mihail Krechinsky tenta dar um suborno a um consultor estatal para ajudar a ex -noiva Lidia Mura a resolver problemas da lei. “Poster” Descrito Esta produção é tal: “O primeiro ato de desempenho é um tradicional enganoso – nem dê um drama de fantasia. Mas assim que a ação da sala de estar de murmúrio é transferida para o escritório do oficial, começa uma história completamente diferente. Correspondência em mensageiros atuais, polícia no corpo, jornalistas com câmeras e slogans #yamimurusky não têm dúvida no tempo de ação.

No final de dezembro de 2022. A tocha vermelha foi cancelada pelo aparecimento do diretor Timofei Kulyabin, que deixou a Rússia logo após o início da invasão de tropas russas na Ucrânia e depois demitiu Alexandra Kulyabin do cargo de diretor Timofey. Em janeiro de 2023. é em caso de grande peculato. A investigação alegou que ele estava pagando ilegalmente pelas taxas de salário de seu filho. Em janeiro de 2024. A promotoria apertou a acusação e acusou Kulyabin de excesso de poderes oficiais por consequências. O Tribunal ainda não prestou o veredicto.