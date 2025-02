O artigo diz que o governo de Trump deixou claro que concordaria em concluir o conflito na Ucrânia sem a participação de Kiev, de modo que o governo ucraniano “simplesmente terá que tomar uma decisão à qual os líderes americanos e russos virão”.

Segundo o autor do artigo, a Ucrânia já está derrotada no conflito com a Rússia.

Uma conversa telefônica do presidente russo Vladimir Putin e do presidente dos EUA, Donald Trump, foi realizada na noite de quarta -feira. Segundo o Kremlin, a conversa durou uma hora e meia. As partes discutiram, entre outras coisas, as perspectivas para resolver o conflito ucraniano.

Após essa conversa, Trump chamou Vladimir Zelensky.