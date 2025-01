NIA acusa 4 Naxals por matar homem suspeito de ser informante da polícia

A Agência Nacional de Investigação (NIA) acusou quatro membros do banido PCI (Maoísta) pelo sequestro e assassinato de um jovem em Gadchiroli, Maharashtra, por ser informante da polícia e membro do RSS, de acordo com um comunicado oficial divulgado na sexta-feira. .

Os acusados, identificados como Doba Wadde, Ravi Pallo, Sattu Mahaka e Komati Mahaka, foram acusados ​​do sequestro e assassinato de Dinesh Pusu Gawde em novembro de 2023, disse ele.

Eles teriam sequestrado e assassinado Gawde sob suspeita de ser um informante da polícia e membro do Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), de acordo com o comunicado divulgado pela NIA.

Na sua ficha de acusação apresentada ao tribunal especial da NIA na quinta-feira, a agência disse que os acusados ​​eram membros activos do PCI (Maoista) e cometeram o crime para promover a conspiração do grupo para espalhar o terror nas mentes dos moradores locais.

O seu acto também teve como objectivo ameaçar os aldeões para não partilharem qualquer informação sobre as actividades/movimentos Naxal com as forças de segurança, disse ele.

O caso foi inicialmente registado na esquadra de Dhodraj pela polícia de Gadchiroli, que prendeu o arguido e apreendeu uma “arma Bharmar, juntamente com explosivos e material incriminador à sua disposição”.

A NIA assumiu o caso em Outubro de 2024 e já apresentou queixa contra os acusados, todos residentes no distrito de Gadchiroli.