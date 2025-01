NIA prende homem de Jharkhand por promover ideologia proibida do PCI (maoísta)

A Agência Nacional de Investigação (NIA) prendeu um dos principais acusados ​​​​envolvido na recolha de dinheiro para promover a ideologia de um grupo proibido do PCI (Maoista) em Jharkhand.

De acordo com uma declaração oficial da NIA, Bachha Singh, também conhecido como Bachha Babu Singh, residente de Govindpur(B), no distrito de Bokaro, em Jharkhand, foi preso pela agência na sexta-feira, 3 de janeiro.

A NIA, que assumiu o caso da polícia de Anandpur em agosto de 2023, descobriu que Singh era o secretário da Majdoor Sanghatan Samiti (MSS), uma organização proibida no governo do estado de Jharkhand, de acordo com o comunicado emitido pela NIA.

O acusado estava activamente associado à organização terrorista proibida CPI (Maoista) e aos seus principais líderes, disse ele.

“Ele esteve envolvido na arrecadação de dinheiro para promover a ideologia do grupo e fortalecer suas atividades em Jharkhand e outros lugares”, disse o comunicado.

O caso foi originalmente registado pela polícia local em Julho de 2022, após a detenção de três quadros do PCI (Maoista) no distrito de Chaibasa, em Jharkhand, quando se dirigiam para se encontrar com Misir Besra, membro do Bureau Político do PCI (Maoista). ), para entregar cartas escritas pelos maoístas Lajim Ansari e Saurabh, disse.