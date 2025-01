Nilambur MLA PV Anvar junta-se ao Congresso Trinamool na presença do secretário-geral do partido, Abhishek Banerjee – Kerala News

Nilambur MLA PV Anvar de Kerala juntou-se ao Congresso Trinamool (TMC), e o líder do partido Abhishek Banerjee deu-lhe as boas-vindas.

Anvar, representante eleito desde 2016, tornou-se o primeiro líder político do estado a ingressar no TMC. A adesão de Anvar ao partido foi anunciada por Banerjee em

Calorosas boas-vindas a Shri PV Anvar, o estimado MLA de Nilambur, Kerala, ao se juntar ao @AITCoficial família. A sua dedicação ao serviço público e à defesa dos direitos do povo de Kerala enriquecem a nossa missão partilhada de crescimento inclusivo. Juntos lutaremos por um… —Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) 10 de janeiro de 2025

Membro da Frente Democrática de Esquerda (LDF) até ao final do ano passado, ele cortou relações com a aliança governante após uma série de acusações e desentendimentos. Em Setembro de 2024, o PCI(M) cortou relações com Anvar, acusando-o de minar a unidade do partido e de se envolver numa “campanha de difamação” contra o ministro-chefe de Kerala, Pinarayi Vijayan.

O secretário de estado do CPI(M) de Kerala, MV Govindan, condenou as ações de Anvar e instou os trabalhadores do partido a resistirem à sua influência, chamando-o de um caso atípico na política de esquerda.

Depois de romper com o CPI(M), Anvar procurou alternativas políticas, incluindo tentativas de aderir ao Dravida Munnetra Kazhagam (DMK). No entanto, esta medida falhou, levando-o a formar o Movimento Democrático de Kerala (DMK), uma entidade política separada.

Anvar encontrou-se com o líder do Congresso, VD Satheesan, que enfatizou que as decisões sobre os novos membros da Frente Democrática Unida (UDF) seriam tomadas após consulta com os parceiros da coalizão. Anvar também se encontrou com o presidente da Liga Muçulmana da União Indiana (IUML), Panakkad Sadiq Ali Shihab Thangal. Isso gerou rumores de que Anvar estava inclinado a ingressar no Congresso ou na IUML, embora nenhum vínculo formal tenha sido estabelecido.

Numa declaração no mês passado, Anvar indicou que se o seu DMK formasse uma aliança com o TMC, adoptaria uma forte posição anticomunista no estado, para derrubar o LDF no poder.

A jornada política de Anvar começou em 2011, quando ele disputou como candidato independente no círculo eleitoral de Eranad. Ele também disputou como independente nas eleições de Lok Sabha de 2014 em Wayanad. Nas eleições para a Assembleia de 2016, ele disputou como candidato do LDF e foi eleito pelo distrito eleitoral de Nilambur, derrotando Aryadan Shoukath do Congresso. Nas eleições de Lok Sabha de 2019, ele disputou como candidato do LDF pelo distrito eleitoral de Ponnani Lok Sabha. Nas eleições para a Assembleia de 2021, Anvar disputou como candidato do LDF pelo distrito eleitoral de Nilambur, derrotando VV Prakash do Congresso Nacional Indiano.

Anvar foi recentemente notícia quando foi preso em 5 de janeiro por seu suposto envolvimento no vandalismo do Escritório Florestal do Distrito de Nilambur. O protesto foi desencadeado depois que um elefante selvagem matou um aldeão e Anvar liderou o ataque. O Tribunal de Magistrados de Nilambur concedeu-lhe fiança dentro de 15 horas, com condições que incluíam depósito de Rs 50.000 e Rs 35.000 por danos materiais.

Após a sua libertação, Anvar intensificou as suas críticas ao governo da LDF. Ele expressou a sua determinação em fazer tudo o que estiver ao seu alcance para derrubar a LDF e garantir o sucesso da UDF nas próximas eleições.