Nilgiri, Surat e Vaghsheer para aumentar as proezas de combate da Marinha Indiana: O que são? Aqui está tudo o que você precisa saber

4. Armado com torpedos guiados por fio, mísseis antinavio e sistemas avançados de sonar, o submarino também apresenta construção modular, permitindo futuras atualizações, como a integração da tecnologia de propulsão independente do ar (AIP).

7. A quilha do Nilgiri foi lançada em 28 de dezembro de 2017 e o navio foi lançado em 28 de setembro de 2019. O navio partiu para os seus primeiros testes no mar em 24 de Augusta e desde então foi submetido a um programa completo de testes portuários. e no mar.

O Centro acrescentou que estes navios incluem acomodações específicas para apoiar um “complemento considerável de oficiais e marinheiras do sexo feminino, alinhando-se com os passos progressivos da Marinha em direção à inclusão de género nas funções de combate na linha da frente”.

Surat é um destruidor de mísseis guiados, enquanto Nilgiri é uma fragata furtiva. Os navios de guerra e o submarino serão comissionados em uma cerimônia no Estaleiro Naval de Mumbai. As três plataformas foram projetadas e construídas inteiramente na Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL), em Mumbai.

