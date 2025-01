Ninguém em Nova York usa esse produto básico de inverno anti-estiloso, mas uma It Girl acabou de mudar isso

Se você já passou algum tempo em Nova York no inverno, provavelmente sabe que há algumas coisas que as pessoas simplesmente não usam. Sandálias, linho e cores pastéis são apenas alguns dos que vêm à mente. O clima é congelante na maior parte do tempo e em alguns dias, e as pessoas tendem a usar roupas que sejam funcionais e elegantes. Outro item que vem à mente é um básico que todos nós costumamos usar no verão, mas não necessariamente porque é estiloso. Estou me referindo aos shorts jeans, e a veterana britânica Suki Waterhouse usou apenas um par, nada menos que em Nova York. Mas como ela faz com tudo, ela fez com que parecessem chiques e apropriados, mesmo sendo meados de janeiro.

A roupa que Waterhouse usava estava de acordo com seu estilo retrô de garota descolada, e ela facilmente adaptou seus cortes jeans apropriados para o inverno, combinando-os com um casaco de pele sintética, suéter camelo, meia-calça preta transparente e botas western. Sinceramente, se esse look não faz as meninas de Nova York quererem usar shorts jeans no inverno, não sei o que vai fazer, é muito bom. Eu diria que as peças-chave aqui são o casaco de pele aconchegante e a meia-calça, mas não culparia você se quisesse copiar o look exatamente como está.

Continue navegando para comprar os shorts jeans chiques de inverno da Waterhouse para você.

(Crédito da imagem: TheStewartofNY/GC Images/Getty Images)

(Crédito da imagem: TheStewartofNY/GC Images/Getty Images)

Em Suki Waterhouse: Isabelle Marant Jaqueta Aglaé (US$ 1.790) e Botas Lyka (US$ 1.790)

Compre a roupa

Isabelle Marant Jaqueta Aglaé

J.Crew Suéter clássico de caxemira com gola redonda

Agol Shorts longos Parker: shorts de corte vintage

Meias suecas Meia-calça Olivia Premium

Ariat Bota de cowboy de couro Heritage R-Toe