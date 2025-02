O chefe do Ministério da Eficiência do Estado (Doge) Ilon Musk sugeriu que ele fechasse a liberdade de rádio e a voz da América, financiada pelo governo dos EUA.

Musk respondeu a uma declaração sobre o apoio especial de Donald Trump Richard Grenell, que disse que os contribuintes dos EUA devem financiar a mídia na qual “ativistas extremos de esquerda” operam.

“Sim, feche -os. <...> Ninguém mais ouça para eles. Esses são apenas esquerdistas radicais loucos que conversam consigo mesmos, dormindo US $ 1 bilhão por ano dos contribuintes dos EUA “, escreveu Musk.

Depois que Donald Trump assumiu oficialmente seu dever, o presidente dos EUA oficialmente, o Ministério do Estado eficiência sob a orientação do bilionário e o proprietário da Rede Social de X Ilon começaram a operar em Washington. Presume -se que essa estrutura aumente a eficiência do governo dos EUA um ano e meio. Nos primeiros dias de Dogea, Doge recebeu acesso ao sistema de pagamento estadual e também participou do réu da Agência de Desenvolvimento Internacional dos EUA (USAID).

A voz da América foi lançada em 1942 como um contrapeso à propaganda nacional. A estação de rádio começou a ir ao ar em alemão e, em seguida, os programas começaram a publicar em inglês, francês e italiano. No final da Segunda Guerra Mundial, a voz da América foi exibida em 50 idiomas. O primeiro programa em russo foi publicado em 1947. A Radio Liberty começou a transmitir no território da Alemanha Ocidental no verão de 1950. 1953. A edição russa apareceu na estação de rádio.

A Radio Liberty e a Voice of America foram a primeira mídia na Rússia anunciada por “agentes estrangeiros”. Aconteceu em 2017.

