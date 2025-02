‘Ninguém pode discutir comigo’: a taxa severa de Trump alerta PM Modi durante a visita dos Estados Unidos | Notícias da Índia

Washington: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que deixou claro para o primeiro -ministro Narendra Modi que a Índia não será salva das taxas recíprocas de Washington, enfatizando que “ninguém pode me discutir” sobre a estrutura tarifária.

Trump fez esses comentários durante uma entrevista com Sean Hannity, da Fox News. A Fox News emitiu uma entrevista na televisão conjunta com o presidente Trump e o bilionário Elon Musk na noite de terça -feira. Em 13 de fevereiro, horas antes da reunião bilateral do primeiro -ministro Modi com Trump na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos anunciou tarifas recíprocas.

Segundo o plano, o governo Trump “funcionará vigorosamente para combater os acordos comerciais não recíprocos com parceiros de negócios, determinando o equivalente a uma taxa recíproca em relação a cada parceiro comercial estrangeiro”. Durante a entrevista com Hannity, Trump reiterou sua posição nas estruturas tarifárias entre os Estados Unidos e seus parceiros, incluindo a Índia.

“Eu disse ao primeiro -ministro Modi ontem, eu estava aqui, disse: ‘É isso que vamos fazer: recíproco. O que quer que eles acusam, estou acusando”, disse o presidente Trump. “Ele (Modi) diz: ‘Não, não, eu não gosto disso.'” Não, não, o que quer que eles cobram, eu vou coletar. “Estou fazendo isso com cada país”. A Índia tem tarifas muito fortes para certas importações dos Estados Unidos. Como no setor automobilístico, a Índia cobra 100 %.

Musk disse: “São 100 %: as importações automáticas são 100 %”. “Sim, esse é o amendoim. Então, muito mais alto. E – e outros também. Eu disse:” É isso que vamos fazer: recíproco. Tudo o que eles cobram, estou cobrando “, disse Trump sob o sistema tarifário recíproco, os Estados Unidos imporiam o mesmo nível de tarifas às importações indianas que a Índia sobre os bens dos EUA.

“Ninguém pode discutir comigo”, disse o presidente Trump. “Se eu disse 25 %, eles diriam: ‘Oh, isso é terrível.

Durante a visita de Modi aos EUA, ao responder a uma pergunta sobre a tarifa recíproca forte em tarifas e não os culpam necessariamente, mas é uma maneira diferente de fazer negócios.

“Agora somos uma nação recíproca. Vamos fazer isso, se for a Índia ou se for outra pessoa com tarifas baixas, teremos o mesmo. Teremos o que a Índia carrega, estamos cobrando. Independentemente de qualquer coisa em outro país, estamos cobrando. Então, é chamado recíproco, o que eu acho que é uma forma muito justa. Nós não tivemos isso.

Durante seu primeiro mandato como presidente dos Estados Unidos, Trump descreveu a Índia como um “rei tarifário” e, em maio de 2019, ele terminou o acesso ao mercado preferencial da Índia, o sistema de preferências gerais (GSP), para os Estados Unidos, alegando que isso A Índia não concedeu o United que declara “acesso eqüitativo e razoável aos seus mercados”.

Além disso, durante a entrevista, Musk disse que dois astronautas da NASA, incluindo o astronauta de origem indiana, Sunita Williams, atualmente presos no espaço, deixavam lá pelo governo Biden “para fins políticos”.

A SpaceX, também fundada e de propriedade de Musk, foi contratada para levar Williams e Butch Wilmore para casa. Musk disse que as tentativas de resgate serão feitas em menos de um mês. “Eles os deixaram por razões políticas, o que não é bom”, disse ele.

“Está tudo bem, não é bom … bem, não queremos ser complacentes, mas trouxemos os astronautas da estação espacial muitas vezes antes e sempre com sucesso”. Trump interveio em “Eles não tiveram a aprovação com Biden. Eu os deixaria no espaço”.