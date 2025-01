Ninguém pode impedir a ‘reunificação nacional’ da China com Taiwan, diz Xi Jinping no discurso de Ano Novo

No seu discurso de Ano Novo na terça-feira, o presidente chinês, Xi Jinping, declarou que ninguém pode impedir a “reunificação” da China com Taiwan, emitindo um aviso severo ao que Pequim vê como forças pró-independência, tanto na ilha como internacionalmente.

No ano passado, Pequim intensificou a pressão militar sobre Taiwan, com navios de guerra e aviões entrando regularmente nas águas e no espaço aéreo ao redor da ilha. As autoridades taiwanesas veem isso como uma tentativa gradual de “normalizar” a presença militar da China perto de Taiwan, conforme relatado Reuters.

A China considera Taiwan, uma ilha governada democraticamente, como parte do seu território, mas o governo de Taiwan rejeita firmemente estas reivindicações. Ele afirma que apenas o povo de Taiwan tem o direito de determinar o seu futuro e que Pequim deve respeitar a sua decisão.

“As pessoas de ambos os lados do Estreito de Taiwan são uma só família. “Ninguém pode romper os nossos laços familiares e ninguém pode impedir a tendência histórica de reunificação nacional”, disse Xi num discurso transmitido pela televisão estatal chinesa CCTV.

No seu discurso de Ano Novo do ano passado, Xi disse que a “reunificação” da China com Taiwan é inevitável e que as pessoas de ambos os lados “devem estar unidas por um sentido comum de propósito e partilhar a glória do rejuvenescimento da nação chinesa”.

As tensões permaneceram altas durante todo o ano no sensível Estreito de Taiwan, especialmente depois que Lai Ching-te, considerado um “separatista” por Pequim, se tornou o último presidente da ilha em maio, segundo relatos. Reuters.

No início deste mês, a China organizou uma grande concentração de forças navais em torno de Taiwan e nos mares do Leste e do Sul da China, depois de Lai ter parado no Havai e no território norte-americano de Guam numa viagem ao Pacífico criticada por Pequim.

A China, que nunca renunciou ao uso da força para colocar Taiwan sob o seu controlo, realizou duas rondas de jogos de guerra em torno da ilha este ano, dizendo que eram avisos contra “actos separatistas” e prometendo tomar novas medidas se necessário.

As vendas de armas dos EUA a Taiwan, permitidas pela Lei de Relações com Taiwan, também continuaram a prejudicar os laços de Pequim com Washington. A China alertou periodicamente os Estados Unidos contra quaisquer laços militares com Taiwan e impôs sanções a fornecedores militares e aos seus executivos.

(Com contribuições da Reuters)

