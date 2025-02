Ninguém pode tirar Gaza dos palestinos: presidente turco Erdogan

Presidente turco Recep Tayyip Erdogan Ele disse que ninguém pode levar Laço de Palestinosrejeitando o presidente dos Estados Unidos Donald TrumpA proposta de “assumir o controle” do enclave costeiro e realocar a população para os países árabes vizinhos.

Erdogan disse à Naresi TV da Indonésia em uma entrevista publicada na quinta -feira que acredita que Trump está chegando a esse acordo com o primeiro -ministro israelense Benjamin NetanyahuO que levanta uma “grande ameaça à paz mundial”.

No entanto, o presidente turco expressou a esperança de que os Estados Unidos corrigem rapidamente seu erro político.

Ele disse “o mundo islâmico não pode dizer sim a isso”.

A Organização da Cooperação Islâmica (OIC) adotará uma posição firme contra isso, disse ele, acrescentando que países como Türkiye, Indonésia e Paquistão também não podem apoiar essa proposta.

Erdogan lembrou: “Antes de tudo, se for necessário apoiar a paz mundial, os Estados Unidos são os principais responsáveis ​​por isso. Um país como os Estados Unidos deve ser a favor da paz mundial”.

Ele enfatizou que Ancara sempre apoiou a paz mundial e que a Indonésia, o Paquistão e a Malásia concordam com Türkiye sobre esse assunto e continuará trabalhando para isso.

Em 4 de fevereiro, Trump disse que os Estados Unidos “cuidarão” de Gaza e redefinirão os palestinos em outros lugares sob um extraordinário plano de re -urbanização que, segundo ele, poderia transformar o enclave em “O Oriente Médio da Riviera del”.

Sua proposta foi encontrada com condenações generalizadas dos palestinos, dos países árabes e de muitas outras nações em todo o mundo, incluindo Canadá, França, Alemanha e Reino Unido.

Apoio dos Estados Unidos a Israel

“Você olha para a Palestina … hospitais e escolas são destruídos. Consideramos que essa é uma abordagem desumana … consideramos um ato desumano”, disse o presidente Erdogan.

Ele descreveu o primeiro -ministro israelense Binyamin Netanyahu como um “gângster”, dizendo que as autoridades judiciais nacionais e as decisões do Tribunal Penal Internacional (TPI) fugiram.

Eles respeitam a decisão do Tribunal Penal Internacional na prisão de Netanyahu e estão aguardando sua implementação, acrescentou.

O presidente criticou a oposição e a resistência dos Estados Unidos contra o Judiciário Internacional, dizendo: “É impossível aprová -los. Somos a favor da justiça. Insistimos em respeitar a decisão de um judiciário internacional, e continuaremos a fazer então.”

Ele elogiou o CPI por tomar a decisão mais precisa sobre esse assunto, acrescentando: “É claro que apoiamos a África do Sul. Ele deu o primeiro passo e apoiou essa decisão com eles, e estamos esperando que eles sejam implementados”.

Um alto acordo de incêndio foi estabelecido em Gaza desde 19 de janeiro, prendendo a guerra genocida de Israel, que matou mais de 48.200 pessoas e deixou o enclave em ruínas.

O Tribunal Penal Internacional emitiu ordens de prisão em novembro do ano passado para o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu e seu ex -ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça por sua guerra no enclave.

Relatificações de Türkiye-Indonesia

O Presidente Erdogan enfatizou que as relações Türkiye-Indonesianas são baseadas em “400 anos de história” e continuaram através dos grossos e finos.

Ele disse que várias reuniões foram realizadas entre as instituições dos dois países e as partes assinaram acordos.

“Com esses 12 acordos, trouxemos os laços entre Türkiye e Indonésia a um ponto muito mais forte e mais forte, acrescentou.