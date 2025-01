"Ninguém quer fazer isso. Temos um problema…": Sanremo 2025, rumores sensacionais: as coisas vão piorar imediatamente

“Sanremotemos um problema”. Há um primeiro e grande problema para isso Carlos Contivoltou ao comando do Festival depois dos cinco anos triunfantes assinados por Amadeus. Um dilema se soma agora à já complicada missão de escuta que não pode ser facilmente resolvida três semanas antes do início do evento no Ariston: ‘Os duetos entre grandes nomes eles não vão embora“, relata um histórico muito detalhado da agência Adnkronos.

A noite é a de Quinta-feira, 14 de fevereirotradicionalmente reservado às capas e que funciona como uma espécie de ponto de viragem entre a primeira e a segunda parte da semana. Uma lufada de ar fresco da competição, mas que muitas vezes garantiu que este ou aquele concorrente fosse finalmente lançado para a final no sábado. Porém, se os duetos não pegarem, tanto a audiência do episódio quanto principalmente a participação dos dois últimos correm o risco de ser afetadas.





“Os duetos de Sanremo 2025 em alto mar e entre Bigs serão poucos. 30 Grandechamados para fazer um cover com outros artistas na noite de sexta-feira, 14 de fevereiro deste ano, graças à inovação introduzida por Carlo Conti, também teriam a oportunidade de fazer duetos entre si – como lemos na indiscrição dos bastidores -. Essa possibilidade existia defendido de Conti provavelmente também pela duração do show, pois além dos covers, o line-up daquela noite também inclui o play-off final do Novas propostas com o anúncio do vencedor. E pode ser que o apresentador e diretor artístico tenha repassado a frase para o episódio final de Festival da droga tarde da noite.”





Combinar as atuações dos grandes nomes da competição obviamente teria encurtado a duração, mas por enquanto a ideia não parece ter convencido os concorrentes. “O principal obstáculo seria justamente a escolha da capa, que, segundo o regulamento, pode ser escolhida entre músicas do repertório italiano ou internacional publicadas antes de 31 de dezembro de 2024.” Mesmo alguns grandes ‘casais’ que especularam sobre um casamento dependendo do que oAdnkronoseles teriam ficado presos na escolha da peça. Resultado: por enquanto não há mais composição clássica, grande e externa convidada.

“O fracasso dos jogos entre os Bigs não causaria problemas apenas para Conti, que teria uma noite difícil – sublinha oAdnkronos -, mas também desagradaria um pouco às gravadoras (especialmente aquelas que têm mais artistas competindo em Sanremo) que perderiam a oportunidade de cortar custos custos de envolvimento e terça ausente dos convidados”.