Nino Frassica Absolute Mattatore: Ótimo para Ariston, como eles são "reduzido" Rai -LeaRers

A segunda noite do Festival de Sanremo 2025 deu momentos de ótimos shows e comédia, graças à inconfundível verve de Nino FrassicaCo-condutor da noite ao lado de Carlo Conti” Bianca Balti um CRISTIANO MALGIOGLIO. Entre piadas surreais, piadas improvisadas e referências à televisão italiana, o comediante siciliano conseguiu conquistar o público e também causar o riso dos líderes da RAI. Nino Frassica era a verdadeira estrela da noite.

Tanto que o CEO Giampaolo Rossi e o gerente geral Roberto SergioSentados na platéia no teatro Ariston, eles foram emoldurados enquanto riam das piadas de Frassica. O momento imediatamente fez as rodadas das redes sociais, que se tornaram virais ao som dos comentários, confirmados O talento único do atorcapaz de um humor que combina gênio e absurdo.

Um dos momentos mais hilários foi ouvir a mordaça na televisão, com Frassica que as pernas porcentagens improváveis ​​do públicoCombinando músicas e dados absurdos sem lógica, em seu estilo clássico. Uma cortina que o fez rir no crack, tanto a platéia na sala quanto naquele em casa.





Mas a vez real ocorreu logo após as 23h20, quando Frassica entrou no pacote número 10 com Sua empresaEm uma invasão inesperada do popular show no coração do festival. O gesto imediatamente causou o entusiasmo do público e a ilusão nas mídias sociais, que comemorou o momento com Meme e comentários entusiasmados. Um tributo irônico e afetuoso ao programa realizado por Stefano de Martino, que também estava presente em Sanremo em certo sentido.