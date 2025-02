Nino Frassica fala demais? Lá "ombro" por Carlo Conti permanecer em silêncio: público em delirium | Vídeo

Não, o script não muda: mesmo na segunda noite de Sanremo 2025” Carlo Conti Ele não quer perder tempo. Serviu condução, muito poucos tempos mortos, uma música após a outra, especialmente no início da noite, com as quatro novas propostas.

Sim, assim como na véspera, onde o público comentou sobre redes sociais que aconteceram com Ariston “Crazy” era como um imparável Jovanotti Ele não poderia ser literalmente discutido por Carlo Conti.

Uma figura estilística, a do diretor artístico, perceptível e aqueles que convenceram especialmente o público: a primeira noite do 75º festival de música italiana fez o 65% da audição. Gritando coisas.





Então você não muda. Pena que existe até o “serviço Jovanotti” na segunda noite, ou Nino FrassicaUma das capas, que era igualmente imparável com sua comédia e sua importância surreal. E, como na véspera, a circunstância divulgou as mídias sociais, entre memes e comentários. Abaixo, um dos mais engraçados e mais apropriados: “Carlo Conti assim que Nino Frassica faz um hobers que não é esperado na linha -para que você perca 5 segundos”. E o que você lida com a interpretação da web? Simples: Um “ombro” Em Frassica e Weg …