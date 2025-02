Nirmala Sitharaman em Bihar Bonanza Orçamentário – Nirmala Sitharaman defende Bihar Bomanza Bonanza

O Ministro das Finanças, Nirmala Sitharaman, defendeu o Bonanza do orçamento para Bihar com pesquisaEnfatizando que o estado oriental estava “esperando por um longo tempo” para o desenvolvimento e as propostas não deveriam ser vistas através de uma lente política. Falando no orçamento da Índia hoje Business Toy Tabela 2025Sitharaman também atingiu a oposição, dizendo que Bihar, que atrai a comunidade budista global, estava esperando um aeroporto internacional há vários anos.

“Qualquer momento em um período de 5 anos é um momento político. Se você fizer algo por algum ponto de um período de cinco anos durante os quais é escolhido, certamente será visto através de uma lente política. As propostas de orçamento são mais amplas do Plano Purvodaya do Primeiro Ministro “, disse o ministro da União.

https://www.youtube.com/watch?v=cpik5_cl-_4

Com eleições da Assembléia agendada em novembro deste ano, Bihar obteve uma participação de leão no orçamentoCom Sitharaman anunciando a expansão do aeroporto de Patna e a criação de quatro novos aeroportos de Greenfield. Um aeroporto de Brownfield em Bihta também será construído. De fato, Bihar encontrou meia dúzia de menções no discurso do orçamento de Sitharaman.

“Bihar está esperando por um aeroporto internacional que vale a pena há vários anos. Outras partes devem ser questionadas por que elas não pensaram em um estado com uma população tão densa que atrai a comunidade budista global para Bihar”, disse Sitharaman.

Um dos principais anúncios do orçamento foi a criação de um ‘conselho de makhana’ no estado para melhorar sua produção, processamento e marketing. Amplamente considerado como ‘superalimento’ por seu valor nutricional, Makhana ou Foxnuts são cultivados principalmente em regiões mitilanchais e de aparência.

O ministro disse que Makhana é exportado da Índia, mas não houve muitos incentivos para os agricultores que o cultivaram. “Makhana é exportado, mas nada chega à região ou aos agricultores que a cultivam. Eles são as comunidades mais extremamente atrasadas. Eles inundam todos os anos pelo rio Kosi”, enfatizou Sitharaman.

Outras propostas orçamentárias centradas em Bihar incluíram a criação de um Instituto Nacional de Tecnologia de Alimentos, Empreendedorismo e Gerenciamento e 11.500 milhões de rúpias para o Projeto Western Kosi Channel ERM.