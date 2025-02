Nita Ambani conferiu com a nomeação do governador de Massachusetts: tudo o que você precisa saber

A Presidente da Fundação Reliance, Nita Ambani, em 16 de fevereiro foi conferida com a prestigiada nomeação do governador pelo governador de Massachusetts, Maura Healey, em reconhecimento à sua liderança visionária e filantropia compassiva.

De acordo com uma publicação compartilhada no Instagram do Centro Cultural Nita Mikesh Ambani, a nomeação homenageia a vida de Nita Ambani ao impacto transformador na educação, saúde, esportes, artes, cultura e empoderamento de mulheres, tocando milhões de vidas na Índia e além.