Nitith Kumar, fisicamente cansado, Mentalmente aposentado: Prashant Kishor em Pesquisas de Bihar

O chefe e estrategista de pesquisas do jogo Jan Suraaj, Prashant Kishor, previu que as próximas eleições de Bihar, provavelmente em outubro ou novembro, serão uma surpresa. Ele disse que, se a coalizão da NDA liderada pelo BJP vencer as pesquisas ou não, Niten Kumar não será mais o principal ministro de Bihar após novembro de 2025.

“Niten Kumar está fisicamente cansado e aposentado mentalmente. Niten Kumar não está em posição de nomear os membros de seu gabinete e seus departamentos na câmera. Então, trabalhar, votar e vencer as eleições são muito grandes “, disse Prashant Kishor em Uma conversa exclusiva com a Índia Today TV.

Ele ressaltou que só porque Niten Kumar é o primeiro -ministro “o sistema de alguma forma conseguiu levá -lo na frente das pessoas”.

“A situação dele não é tal que ele possa fazer um grande esforço político”, acrescentou.

Kishor disse que a coalizão da NDA em Bihar estava atualmente “à mercê do BJP” e Nithis Kumar permaneceu apenas uma “máscara”.

“Quando há uma divisão de assentos, a JDU pode lutar por 100 assentos, mas mesmo que a NDA vencesse em Bihar em 2025, o próximo primeiro -ministro não será Nish Kumar. O BJP fará seu próprio primeiro -ministro ”, disse ele.

‘BJP não é um jogador importante em Bihar’

Prashant Kishor também disse que o BJP não é forte o suficiente para decidir apenas a política do estado.

“Depois de Lok Sabha, os Bypolls foram produzidos 4 assentos da Assembléia e 1 assento no Conselho Legislativo. Dos 5 bypolls, a NDA perdeu 4. Perdido na manchete. Em Bihar, dois terços querem uma mudança, sejam eles eleitores de RJD ou NDA ”, disse Kishor.

“Mais de dois terços das pessoas em Bihar querem mudanças … a força do BJP em Bihar não é tanto que ele possa decidir apenas o destino da política de Bihar”, diz o chefe do partido Jan Suraaaj, Prashant Kishor.@Prashantkishor pic.twitter.com/rsvt0pabcy

– Rahul Kanwal (@rahulkanwal) 10 de fevereiro de 2025

Ele disse que o BJP poderia ter vencido pesquisas de Haryana e Maharashtra, mas “ele não é um jogador tão grande em Bihar”.

“A moral dos trabalhadores do BJP pode ser alta devido ao ganho em Maharashtra e Haryana, mas também perdeu mal na vizinha Haryana. Bihar não é Delhi, não é Haryana. A política de Bihar é diferente e seus problemas são diferentes. A força do BJP é diferente. Apenas uma vez, o BJP foi organizado em 150 assentos de 243 assentos. Normalmente luta em menos de 100 assentos. E o BJP não é forte o suficiente para decidir a direção política de Bihar por conta própria ”, disse Prashant Kishor.