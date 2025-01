Nizhny permaneceu em 14º lugar em termos de perspectivas de emprego

Os analistas do HH.RU publicaram os resultados da classificação das regiões russas quanto às perspectivas de emprego no início do primeiro trimestre de 2025. A região de Nizhny Novgorod manteve o 14º lugar nesta lista.

A região de Amur ficou em primeiro lugar no ranking graças a uma pontuação elevada de 77,40. Comparativamente ao primeiro trimestre de 2024, a região de Nizhny Novgorod manteve a sua posição, atingindo 74,31 pontos.

Ao longo do ano, o salário médio oferecido na região aumentou: de 55 mil rublos. Até 69.100 rublos. O nível de concorrência entre os candidatos também aumentou, passando de 2,8 para 3,5 currículos por vaga. Ao mesmo tempo, a percentagem de quem não está disposto a mudar de residência aumentou de 80% para 83%.

Neste contexto, a região de Nizhny Novgorod apresenta resultados mais positivos do que, por exemplo, São Petersburgo, que caiu 17 posições no ranking.