No aeroporto, o avião foi queimado. Passageiros foram capazes de evacuar

O avião de passageiros pegou fogo antes de deixar o Aeroporto Internacional de Pusan, a segunda maior cidade da Coréia do Sul, informa Rennhap.

O incêndio ocorreu na noite de 28 de janeiro na Air Busan Air Force Company, que deveria voar para Hong Kong. O fogo apareceu na cauda da aeronave, após o que o fogo se espalhou para o casco.

Naquele momento, 169 passageiros e sete tripulantes estavam a bordo. Todos foram imediatamente evacuados em uma escada inflável. Como resultado do incidente, não há vítimas.

As causas do fogo não foram relatadas.

No final de dezembro de 2024, na Coréia do Sul, quando ele desembarcou no aeroporto de Muan, a Air Boeing de Jeju, que se seguiu em um vôo de Bangcoc, terminou. Havia 181 pessoas a bordo: 175 passageiros e seis tripulantes. Os dois sobreviveram ao desastre. 179 pessoas morreram.

O avião de passageiros caiu na Coréia do Sul. 179 pessoas foram mortas