No centro da família "Orientação" contou como você pode encontrar um equilíbrio na criação de filhos

Elena e Andrei Poychev, os pais de oito anos -Ivan, enfrentaram o problema: seu filho se tornou inconstante e travesso. “Ele acreditava que Elena era muito rigorosa e ela pensou que eu o estragava. Andrei disse.

Como os centros familiares ajudam a entrar em relacionamentos

“Em vez de lutar, você precisa trabalhar juntos. Os pais devem se entender e levar em consideração os interesses da criança”, disse Daria Kapitonova.

Durante a consulta, o psicólogo ajudou a entender alguns pelos motivos para a abordagem diferente da educação. Aconteceu que Elena assumiu um estilo rigoroso de seus pais, e Andrei tentou evitar conflitos e deu a seu filho mais liberdade. Graças ao apoio de especialistas, os cônjuges aprenderam a negociar e não apenas a levar em consideração suas próprias opiniões, mas também os desejos de Ivan.

Uma grande conquista para o casal foi a chance de se comunicar abertamente. Agora, Elena e Andrei discutem regularmente questões educacionais e estão procurando decisões que ambas organizam. O casal começou a respeitar a opinião um do outro e a encontrar compromissos, mesmo que seus pontos de vista variem de certa forma.

A percepção de que uma criança é uma pessoa com suas próprias características – o casal ajudou a revisar seu filho. Por exemplo, é difícil para Ivan alternar rapidamente entre as aulas, e ele costumava organizar birras quando seus pais exigiam remover brinquedos e sentar -se para as aulas. Agora Elena e Andrei dão a ele cinco minutos para concluir o jogo, alertam com antecedência que outros devem fazer em breve. Uma transição tão suave reduziu o estresse e tornou a educação mais confortável.

Outra mudança importante é a consistência em questões de estímulos e punições. Por exemplo, antes de Elena proibir Ivan para ver os desenhos à noite, e Andrei às vezes permitia que seu filho se acalmasse mais rápido. Agora, a família tem uma regra: os desenhos animados só podem ser vistos para o jantar e antes de dormir – lendo um livro ou jogos calmos. Isso ajudou a evitar grelhar e manipulações da criança.

Como as famílias mudam

Ao aplicar esses princípios, Elena e Andrei começaram a se entender melhor, os relacionamentos na família se tornaram harmoniosos. Agora, os pais levam em consideração o humor e os desejos do filho, discutem calmamente seu comportamento e incentivam o sucesso. A família começou a passar mais tempo juntos, brincar, caminhar e criar tradições.

“Eu costumava ter certeza de que apenas minha abordagem estava correta e Andrei é muito macio.

Segundo um especialista do Centro Familiar, uma parte importante da educação é a oportunidade de negociar e manter o respeito por um parceiro. Os pais devem lembrar que a criança lê seu comportamento. Quando mamãe e papai gritam e discutem, ele o considerará uma norma.

“O conselho mais importante é discutir construtivamente a discordância sem alegações.

Os psicólogos também aconselham não ter medo de mudar a estratégia educacional: se algo não funcionar, tente uma abordagem diferente. É importante não procurar os culpados, mas encontrar soluções conjuntas que ajudem a criança a crescer em uma atmosfera confortável e amorosa.

“A educação não deve ser um campo de batalha, mas uma jornada conjunta na qual os pais são os condutores mais importantes.