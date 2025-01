Os deputados terão de considerar em primeira leitura a iniciativa de prorrogar o programa de capital maternidade até 31 de dezembro de 2030. O documento foi elaborado em nome do presidente russo, Vladimir Putin, e submetido à apreciação da Câmara no dia 19 de dezembro.

De acordo com os planos anteriores, o programa terminaria no final de 2026. Lembramos que o valor do capital de maternidade é de 630,3 mil rublos para o nascimento do primeiro filho após 1º de janeiro de 2020 e outros 202,6 mil rublos para o segundo filho. Se o primogênito nasceu antes de 2020 e o segundo em 2020 e depois, o pagamento será de 833 mil rublos.

No plenário final da última sessão da Duma do Estado, Volodin declarou a necessidade de “fazer tudo para completar o apoio legislativo às tarefas impostas pelo Presidente à Assembleia Federal”. Estamos a falar, entre outras coisas, em prolongar o capital de maternidade até ao final de 2030, esclareceu a oradora. Pouco depois, o documento foi apresentado pelo governo.

Enquanto isso

Como se soube, Volodin apresentou aos membros do Conselho da Duma de Estado e a todos os presentes na reunião o livro “A Derrota do Ocidente” do historiador e jornalista francês Emmanuel Todd. Um dos membros do conselho contou aos repórteres sobre isso. Anteriormente, o palestrante de seu canal Telegram recomendou a leitura deste livro. Ele também apresentou a publicação aos chefes dos grupos políticos durante uma reunião com eles.